Конструктор "Карусель" 591 деталь на батарейках (свет,звук) в коробке;13 мелодий,вращение основания,USB порт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
591 дет. для сборки, 2 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х21
Вес, кг.
1.06
Описание товара Конструктор "Карусель" 591 деталь на батарейках (свет,звук) в коробке;13 мелодий,вращение основания,USB порт
Эта музыкальная шкатулка-карусель оснащена 13 песнями и огнями, а также вращающейся каруселью. Эта серия Music Box от Sluban очень красива, может использоваться для сна, учебы и подойдет в качестве игрушечного подарка для девочек. Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику рук, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
591 дет. для сборки, 2 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Эта музыкальная шкатулка-карусель оснащена 13 песнями и огнями, а также вращающейся каруселью. Эта серия Music Box от Sluban очень красива, может использоваться для сна, учебы и подойдет в качестве игрушечного подарка для девочек. Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику рук, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика.
Конструктор "Карусель" 591 деталь на батарейках (свет,звук) в коробке;13 мелодий,вращение основания,USB порт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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