Конструктор "Полицейская машина" в коробке шуруповерт на батарейках,насадка,отвертка,камни(имитация)
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки машины, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
600
Описание товара Конструктор "Полицейская машина" в коробке шуруповерт на батарейках,насадка,отвертка,камни(имитация)
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости и объемного мышления - самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Автомобиль можно разобрать и собрать снова при помощи инструмента из комплекта. Дети с удовольствием будут раскручивать и закручивать гайки, представляя себя настоящими мастерами машинного дела. В набор входит полицейская машина, шуруповерт, отвертка, камни (имитация).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки машины, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости и объемного мышления - самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Автомобиль можно разобрать и собрать снова при помощи инструмента из комплекта. Дети с удовольствием будут раскручивать и закручивать гайки, представляя себя настоящими мастерами машинного дела. В набор входит полицейская машина, шуруповерт, отвертка, камни (имитация).
Конструктор "Полицейская машина" в коробке шуруповерт на батарейках,насадка,отвертка,камни(имитация) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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