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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700946
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430 дет. для сборки, радиоуправляемая база в сборе, пульт управления, 3.6V 400mAh Ni-Cd, зарядное устройство USB-кабель, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник
Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technik прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic C51006W представляет собой набор для постройки полицейской машины на радиоуправлении и содержит 430 деталей. Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.
430 дет. для сборки, радиоуправляемая база в сборе, пульт управления, 3.6V 400mAh Ni-Cd, зарядное устройство USB-кабель, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technik прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic C51006W представляет собой набор для постройки полицейской машины на радиоуправлении и содержит 430 деталей. Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.
Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник