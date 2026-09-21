Конструктор "Гоночный автомобиль" 585 деталей на РУ в коробк при ударе в двери отлетает капот
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
585 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х28
Вес, кг.
1.1
Описание товара Конструктор "Гоночный автомобиль" 585 деталей на РУ в коробк при ударе в двери отлетает капот
Детский конструктор представляет собой набор для постройки гоночного автомобиля на радиоуправлении и содержит 585 деталей! Интересен конструктор тем, что при столкновении машинки водитель катапультируется из модели.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
585 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Детский конструктор представляет собой набор для постройки гоночного автомобиля на радиоуправлении и содержит 585 деталей! Интересен конструктор тем, что при столкновении машинки водитель катапультируется из модели.
Конструктор "Гоночный автомобиль" 585 деталей на РУ в коробк при ударе в двери отлетает капот - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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