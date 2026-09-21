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Конструктор "Трактор с косилкой и прицепом" в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Трактор с косилкой и прицепом" в коробке

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Конструктор &quot;Трактор с косилкой и прицепом&quot; в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700941
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х13
Вес, г.
110

Описание товара Конструктор "Трактор с косилкой и прицепом" в коробке

Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья.

Отзывы о товаре Конструктор "Трактор с косилкой и прицепом" в коробке




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Трактор с косилкой и прицепом" в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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