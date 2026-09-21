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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700937
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292 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, г.
237
Описание товара Конструктор "Космос. Мечта 15" 292 детали в коробке
Конструктор Sluban Космос M38-B1198 представляет собой увлекательное и образовательное развлечение для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Конструктор состоит из 292 деталей, что делает его достаточно сложным для детей, но в то же время доступным для сборки. В комплекте также идут 3 мини-фигурки, которые помогут малышам создать свой собственный космический корабль. Тематика конструктора связана с космосом, что делает его не только интересным, но и познавательным для детей. Это позволяет развивать их воображение и стимулировать интерес к науке. Конструктор изготовлен из качественного пластика, что гарантирует его долговечность и безопасность для детей. Sluban - это известный бренд, который зарекомендовал себя на рынке детских игрушек. Выбирая конструктор Sluban, вы можете быть уверены в качестве и безопасности продукта. В целом, конструктор Sluban Космос M38-B1198 - это отличный выбор для детей, которые интересуются космосом и хотят развивать свои навыки конструирования.
292 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Космос M38-B1198 представляет собой увлекательное и образовательное развлечение для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Конструктор состоит из 292 деталей, что делает его достаточно сложным для детей, но в то же время доступным для сборки. В комплекте также идут 3 мини-фигурки, которые помогут малышам создать свой собственный космический корабль. Тематика конструктора связана с космосом, что делает его не только интересным, но и познавательным для детей. Это позволяет развивать их воображение и стимулировать интерес к науке. Конструктор изготовлен из качественного пластика, что гарантирует его долговечность и безопасность для детей. Sluban - это известный бренд, который зарекомендовал себя на рынке детских игрушек. Выбирая конструктор Sluban, вы можете быть уверены в качестве и безопасности продукта. В целом, конструктор Sluban Космос M38-B1198 - это отличный выбор для детей, которые интересуются космосом и хотят развивать свои навыки конструирования.
Конструктор "Космос. Мечта 15" 292 детали в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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