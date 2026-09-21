Пупс (29см) с аксессуарами (коляска,рожок,погремушки,тарелка ,ложка,вилка,подгузник,горшок,соска,нагрудник) в сумке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700932
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, коляска, рожок, погремушки, тарелка, ложка, вилка, подгузник, горшок, соска, нагрудник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х12
Вес, г.
500
Описание товара Пупс (29см) с аксессуарами (коляска,рожок,погремушки,тарелка ,ложка,вилка,подгузник,горшок,соска,нагрудник) в сумке
Пупс выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и безопасность для вашего малыша. Высота пупса составляет 29 см, что делает его удобным для игры и переноски. В комплекте с пупсом идут разнообразные аксессуары, такие как коляска, рожок, погремушки и тарелка. Это позволит вашему ребенку развивать моторику, воображение и социальные навыки. Благодаря своему дизайну, пупс выглядит очень мило и привлекательно. Он станет отличным дополнением к коллекции кукол и пупсов вашего ребенка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, коляска, рожок, погремушки, тарелка, ложка, вилка, подгузник, горшок, соска, нагрудник, упаковка
Страна производитель
Китай
Пупс выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и безопасность для вашего малыша. Высота пупса составляет 29 см, что делает его удобным для игры и переноски. В комплекте с пупсом идут разнообразные аксессуары, такие как коляска, рожок, погремушки и тарелка. Это позволит вашему ребенку развивать моторику, воображение и социальные навыки. Благодаря своему дизайну, пупс выглядит очень мило и привлекательно. Он станет отличным дополнением к коллекции кукол и пупсов вашего ребенка.
Пупс (29см) с аксессуарами (коляска,рожок,погремушки,тарелка ,ложка,вилка,подгузник,горшок,соска,нагрудник) в сумке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пупс (29см) с аксессуарами (коляска,рожок,погремушки,тарелка ,ложка,вилка,подгузник,горшок,соска,нагрудник) в сумке