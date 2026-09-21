Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700931
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Описание товара Кукла 29 см с набором мебели для гостиной,2 вида,в коробке диван,торшер,стол,плеер,телефон,ваза,чайник,чашки с блюдцами
В этот увлекательный игровой набор входит кукла, мебель, а также аксессуары для гостиной. В комплекте очаровательный столик, диван, телевизор, торшер и магнитофон, а также набор посуды и даже вазочка с цветами. Остается расставить мебель, накрыть на стол и можно приглашать других кукол в гости. Кукла одета в розовое платье с ярким разноцветным принтом. Ее длинные волосы можно расчесывать и делать из них красивые прически. Игра способствует развитию речи, воображения, социально-коммуникативных навыков девочки, учит её проявлять ответственность, любовь и заботу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
В этот увлекательный игровой набор входит кукла, мебель, а также аксессуары для гостиной. В комплекте очаровательный столик, диван, телевизор, торшер и магнитофон, а также набор посуды и даже вазочка с цветами. Остается расставить мебель, накрыть на стол и можно приглашать других кукол в гости. Кукла одета в розовое платье с ярким разноцветным принтом. Ее длинные волосы можно расчесывать и делать из них красивые прически. Игра способствует развитию речи, воображения, социально-коммуникативных навыков девочки, учит её проявлять ответственность, любовь и заботу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла 29 см с набором мебели для гостиной,2 вида,в коробке диван,торшер,стол,плеер,телефон,ваза,чайник,чашки с блюдцами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кукла 29 см с набором мебели для гостиной,2 вида,в коробке диван,торшер,стол,плеер,телефон,ваза,чайник,чашки с блюдцами