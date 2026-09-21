Конструктор "Внедорожник BKT" 264 детали инерционный в коробке
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700929
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
264 дет. для сборки, мини-фигурка, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х13
Вес, г.
540
Описание товара Конструктор "Внедорожник BKT" 264 детали инерционный в коробке
Конструктор Sluban Монстр Трак послужит отличным подарком юным механикам.. Детализованный внедорожник послужит прекрасной игровой машинкой с инерционным механизмом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
264 дет. для сборки, мини-фигурка, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор Sluban Монстр Трак послужит отличным подарком юным механикам.. Детализованный внедорожник послужит прекрасной игровой машинкой с инерционным механизмом.
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