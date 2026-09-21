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Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое купить с доставкой в Москве
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Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое

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Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 1
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 2
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
44
  • Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 1
  • Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 2
  • Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700915
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
44
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х11
Вес, г.
400

Описание товара Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое

Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами: развивающая игра для девочек. Эта кукла высотой 44 см станет отличным подарком для девочек в возрасте от 5 до 9 лет. Разноцветный пластик, из которого изготовлена кукла, делает ее приятной на ощупь и безопасной для детей. Кукла поставляется с набором одежды и аксессуаров, включая два платья, плойку, расческу и утюжок для волос. Это позволяет девочкам развивать свои навыки одевания и ухода за волосами, а также создавать различные образы для своей куклы. Развивающие функции. Игра с куклой способствует развитию мелкой моторики, фантазии и творческих способностей у девочек. Это также помогает развивать социальные навыки, такие как забота о других и умение делиться. Выбирая эту куклу, вы делаете отличный выбор для развития и развлечения вашего ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.

Отзывы о товаре Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
44
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами: развивающая игра для девочек. Эта кукла высотой 44 см станет отличным подарком для девочек в возрасте от 5 до 9 лет. Разноцветный пластик, из которого изготовлена кукла, делает ее приятной на ощупь и безопасной для детей. Кукла поставляется с набором одежды и аксессуаров, включая два платья, плойку, расческу и утюжок для волос. Это позволяет девочкам развивать свои навыки одевания и ухода за волосами, а также создавать различные образы для своей куклы. Развивающие функции. Игра с куклой способствует развитию мелкой моторики, фантазии и творческих способностей у девочек. Это также помогает развивать социальные навыки, такие как забота о других и умение делиться. Выбирая эту куклу, вы делаете отличный выбор для развития и развлечения вашего ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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