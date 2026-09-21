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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700905
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43 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х14
Вес, кг.
1
Описание товара Конструктор магнитный 43 детали,2 неваляшки,наклейки (в контейнере)
Магнитный конструктор - эта занимательная, интересная игрушка, которая создана не только для развлечения, но и для развития мышления ребенка. Набор для творчества и хобби - конструктор 3D - развивает креативность, внимательность, логическое мышление и воображение. Набор состоит из 43 элементов различной формы и цветов. Все детали выполнены из высококачественного пластика и сильных магнитов. Ребенок может собрать множество игровых моделей, все зависит от фантазии. Игра с конструктором развивает пространственное мышление, мелкую моторику, поможет отработать навыки построения и моделирования (3D), научит отличать цвета и форму предметов.
43 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный конструктор - эта занимательная, интересная игрушка, которая создана не только для развлечения, но и для развития мышления ребенка. Набор для творчества и хобби - конструктор 3D - развивает креативность, внимательность, логическое мышление и воображение. Набор состоит из 43 элементов различной формы и цветов. Все детали выполнены из высококачественного пластика и сильных магнитов. Ребенок может собрать множество игровых моделей, все зависит от фантазии. Игра с конструктором развивает пространственное мышление, мелкую моторику, поможет отработать навыки построения и моделирования (3D), научит отличать цвета и форму предметов.
Конструктор магнитный 43 детали,2 неваляшки,наклейки (в контейнере) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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