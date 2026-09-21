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Конструктор 2в1 "Бульдозер+погрузчик" 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы купить с доставкой в Москве
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Конструктор 2в1 "Бульдозер+погрузчик" 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы

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Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 1
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 2
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 3
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 4
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 5
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 6
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 7
Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 1
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 2
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 3
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 4
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 5
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 6
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 7
  • Конструктор 2в1 &quot;Бульдозер+погрузчик&quot; 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700892
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
693 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х11
Вес, г.
610

Описание товара Конструктор 2в1 "Бульдозер+погрузчик" 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы

Конструктор C65004W от CaDa представляет собой набор для постройки фронтального погрузчика и содержит 693 детали. Погрузчик имеет подвижный ковш, который можно заменить на отвал бульдозера. Моторной отделение открывается, имеется рабочая имитация двигателя. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего Техник и не уступает по качеству. Удобная цветная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.

Отзывы о товаре Конструктор 2в1 "Бульдозер+погрузчик" 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
693 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор C65004W от CaDa представляет собой набор для постройки фронтального погрузчика и содержит 693 детали. Погрузчик имеет подвижный ковш, который можно заменить на отвал бульдозера. Моторной отделение открывается, имеется рабочая имитация двигателя. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего Техник и не уступает по качеству. Удобная цветная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор 2в1 "Бульдозер+погрузчик" 693 детали в коробке управление ковшом,подвижные элементы - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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