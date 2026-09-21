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Конструктор "Строительная техника.Бетоновоз" 296 деталей в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Строительная техника.Бетоновоз" 296 деталей в коробке

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Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Бетоновоз&quot; 296 деталей в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700887
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
292 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х24
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор "Строительная техника.Бетоновоз" 296 деталей в коробке

Какая же стройка без спецтехники!. Например, такой, какую можно собрать при помощи конструктора Sluban Город «Бетономешалка». Автомобиль длиной 18 см достоверно воспроизводит модель этого представителя строительного транспорта. В кабинку можно усадить минифигурку шофера, а еще две минифигурки готовы к разгрузке бетона в тележку. В набор из 296 деталей также входит базовая пластина, которая может стать основой сконструированного вами города. Конструкторы способствуют развитию у детей мелкой моторики, пространственного мышления, фантазии.

Отзывы о товаре Конструктор "Строительная техника.Бетоновоз" 296 деталей в коробке




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
292 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Какая же стройка без спецтехники!. Например, такой, какую можно собрать при помощи конструктора Sluban Город «Бетономешалка». Автомобиль длиной 18 см достоверно воспроизводит модель этого представителя строительного транспорта. В кабинку можно усадить минифигурку шофера, а еще две минифигурки готовы к разгрузке бетона в тележку. В набор из 296 деталей также входит базовая пластина, которая может стать основой сконструированного вами города. Конструкторы способствуют развитию у детей мелкой моторики, пространственного мышления, фантазии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строительная техника.Бетоновоз" 296 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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