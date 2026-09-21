Top.Mail.Ru
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 1
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 2
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 3
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 4
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 5
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 6
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 7
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 1
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 2
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 3
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 4
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 5
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 6
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 7
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, рюкзак-упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х10
Вес, г.
700

Описание товара Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня

Нарядная и стильная кукла Алина в рюкзаке станет замечательным подарком для любой девочки. Юным любительницам кукол и игр с ними длжна непременно понравиться эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У нее подвижные руки, ноги и голова. Одежда снимается. Кукла озвучена. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная кукла не оставит равнодушной ни одну девочку. Точная проработка деталей делает игрушку реалистичной. Все элементы выполнены из прочных и безопасных материалов, легких в уходе, можно мыть в воде.

Отзывы о товаре Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, рюкзак-упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Нарядная и стильная кукла Алина в рюкзаке станет замечательным подарком для любой девочки. Юным любительницам кукол и игр с ними длжна непременно понравиться эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У нее подвижные руки, ноги и голова. Одежда снимается. Кукла озвучена. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная кукла не оставит равнодушной ни одну девочку. Точная проработка деталей делает игрушку реалистичной. Все элементы выполнены из прочных и безопасных материалов, легких в уходе, можно мыть в воде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...