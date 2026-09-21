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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700886
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Описание товара Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня
Нарядная и стильная кукла Алина в рюкзаке станет замечательным подарком для любой девочки. Юным любительницам кукол и игр с ними длжна непременно понравиться эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У нее подвижные руки, ноги и голова. Одежда снимается. Кукла озвучена. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная кукла не оставит равнодушной ни одну девочку. Точная проработка деталей делает игрушку реалистичной. Все элементы выполнены из прочных и безопасных материалов, легких в уходе, можно мыть в воде.
Нарядная и стильная кукла Алина в рюкзаке станет замечательным подарком для любой девочки. Юным любительницам кукол и игр с ними длжна непременно понравиться эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У нее подвижные руки, ноги и голова. Одежда снимается. Кукла озвучена. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная кукла не оставит равнодушной ни одну девочку. Точная проработка деталей делает игрушку реалистичной. Все элементы выполнены из прочных и безопасных материалов, легких в уходе, можно мыть в воде.
Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Кукла (34см) на батарейках (звук) в розовых шортах в рюкзаке блуза с баской,повязка;блондинка/шатенка;8 фраз,песня