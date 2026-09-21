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Конструктор "Сопровождение преступника" 245 деталей в коробк е с инерционной машиной купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Сопровождение преступника" 245 деталей в коробк е с инерционной машиной

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Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 1
Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 2
Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 3
Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 4
Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 5
Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 1
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 2
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 3
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 4
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 5
  • Конструктор &quot;Сопровождение преступника&quot; 245 деталей в коробк е с инерционной машиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700875
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
245 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х7
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор "Сопровождение преступника" 245 деталей в коробк е с инерционной машиной

Конструктор Sluban Сопровождение преступника из серии Мегаполис поможет разыграть множество игровых сценариев! Ребенок сможет собрать смотровую пост-вышку высотой 8 см и полицейский фургон длиной 12 см. Смотровая башня имеет внутреннюю комнату, а на крыше установлено оружие, которое действительно стреляет. Автомобиль оборудован всем необходимым, а для быстрого доступа снимаются крыша и задняя стенка.

Отзывы о товаре Конструктор "Сопровождение преступника" 245 деталей в коробк е с инерционной машиной




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
245 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Сопровождение преступника из серии Мегаполис поможет разыграть множество игровых сценариев! Ребенок сможет собрать смотровую пост-вышку высотой 8 см и полицейский фургон длиной 12 см. Смотровая башня имеет внутреннюю комнату, а на крыше установлено оружие, которое действительно стреляет. Автомобиль оборудован всем необходимым, а для быстрого доступа снимаются крыша и задняя стенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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