Top.Mail.Ru
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 1
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 2
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 3
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 4
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 5
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 6
Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 1
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 2
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 3
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 4
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 5
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 6
  • Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х16
Вес, г.
243

Описание товара Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке

Куколка одета в стильный наряд, а на ногах туфельки. Одежду и обувь легко снять и надеть. Удобная колясочка для собачки, в которую помещается переноска. Кукольная модница может взять собачку с собой в переноске, как в сумочке. У куклы длинные светлые волосы. Ей можно сделать много красивых причесок. Волосы легко расчесываются. Такой набор - мечта каждой девочки! С ним можно играть в различные сюжетно-ролевые игры, которые помогают детям освоить новые социальные роли и развить воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Куколка одета в стильный наряд, а на ногах туфельки. Одежду и обувь легко снять и надеть. Удобная колясочка для собачки, в которую помещается переноска. Кукольная модница может взять собачку с собой в переноске, как в сумочке. У куклы длинные светлые волосы. Ей можно сделать много красивых причесок. Волосы легко расчесываются. Такой набор - мечта каждой девочки! С ним можно играть в различные сюжетно-ролевые игры, которые помогают детям освоить новые социальные роли и развить воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (29см) с питомцем пёсиком и аксессуарами (коляска, сум ка-переноска), 2 вида, в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...