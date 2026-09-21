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Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере купить с доставкой в Москве
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Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере

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Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 1
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 2
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 3
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 4
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 5
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 6
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 7
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 8
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 9
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 10
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 11
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 12
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 13
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 14
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 15
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 16
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 17
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 18
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 19
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 20
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 21
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 22
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 23
Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 1
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 2
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 3
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 4
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 5
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 6
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 7
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 8
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 9
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 10
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 11
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 12
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 13
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 14
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 15
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 16
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 17
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 18
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 19
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 20
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 21
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 22
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 23
  • Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700865
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х9
Вес, г.
240

Описание товара Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере

Шелковистые длинные волосы куколки легко расчёсывать, создавать красивые причёски, делая её образ очень стильным и неповторимым. Одежду, туфельки и аксессуары легко снять и надеть. Лицо детально проработано. С куколкой можно устроить показ модной одежды, пойти на прогулку, в гости, путешествовать и конечно весело играть, делая все девчачьи дела вместе! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Шелковистые длинные волосы куколки легко расчёсывать, создавать красивые причёски, делая её образ очень стильным и неповторимым. Одежду, туфельки и аксессуары легко снять и надеть. Лицо детально проработано. С куколкой можно устроить показ модной одежды, пойти на прогулку, в гости, путешествовать и конечно весело играть, делая все девчачьи дела вместе! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла 29 см с набором одежды и аксессуарами:шапочка,варежки чемодан 2 вида в ассортименте в блистере - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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