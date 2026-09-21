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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700864
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Описание товара Кукла 29см беременная с 2 детьми и аксессуарами в коробке сумка,расческа,зеркало,туфли(2),топ,брюки;3 вида
Кукла DEFA LUCY Мама с 2 малышами непременно понравится любой девочке и завоюет ее любовь с первого взгляда. Кукла одета в уютный и комфортный домашний наряд. Кроме куклы мамы, в набор входят очаровательные куколки малыши, закутанные в пеленки. Также, в комплекте представлены дополнительный летний наряд и яркие аксессуары для молодой мамочки. У куклы длинные волосы, их можно расчесывать и создавать различные прически, для этих целей в комплекте находятся расческа и игрушечное зеркальце. Подвижные руки, ноги и голова позволяют придавать кукле различные позы. Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла DEFA LUCY Мама с 2 малышами непременно понравится любой девочке и завоюет ее любовь с первого взгляда. Кукла одета в уютный и комфортный домашний наряд. Кроме куклы мамы, в набор входят очаровательные куколки малыши, закутанные в пеленки. Также, в комплекте представлены дополнительный летний наряд и яркие аксессуары для молодой мамочки. У куклы длинные волосы, их можно расчесывать и создавать различные прически, для этих целей в комплекте находятся расческа и игрушечное зеркальце. Подвижные руки, ноги и голова позволяют придавать кукле различные позы. Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла 29см беременная с 2 детьми и аксессуарами в коробке сумка,расческа,зеркало,туфли(2),топ,брюки;3 вида - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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