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Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке купить с доставкой в Москве
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Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке

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Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 1
Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 2
Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 3
Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 1
  • Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 2
  • Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 3
  • Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700863
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х10
Вес, г.
700

Описание товара Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке

Длинные волосы кукол и пони можно расчёсывать. Платье и туфельки легко снять и надеть. Лица детально проработаны.

Отзывы о товаре Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Длинные волосы кукол и пони можно расчёсывать. Платье и туфельки легко снять и надеть. Лица детально проработаны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Куклы 29 см и 10 см лошадкой и аксессуарами:расческа,сережки колье,очки 3 вида в ассортименте в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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