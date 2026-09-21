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Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки купить с доставкой в Москве
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Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки

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Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700851
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, фен, зеркало, ободок, тени, расческа, заколки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х7
Вес, г.
200

Описание товара Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки

Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.

Отзывы о товаре Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, фен, зеркало, ободок, тени, расческа, заколки, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (29см) в шортах с аксессуарами (8 предметов) в коробке :фен,зеркало,ободок,тени,расческа,заколки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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