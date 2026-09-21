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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700838
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555 дет. для сборки, мини-фигурки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х6
Вес, г.
640
Описание товара Конструктор "Автогонки.СТО" 555 деталей в коробке
Чтобы автогонки были максимально безопасными для участников соревнований, нужно следить за техническим состоянием болида. И здесь не обойтись без этапа подготовки! Соберите из деталей конструктора ТМ Sluban станцию технического обслуживания и проверьте автомобиль перед стартом! После сборки блочного конструктора у вас получится настоящее СТО для болидов! Конструктор Sluban из серии «Автогонки» позволит ребенку собственными руками спортивную машину, которая участвует в длительном гоночном заезде. Пришло время заехать на пит-стоп, где опытные техники очень быстро проведут все необходимые работы. Скоро машина снова вернется в гонку и победит в ней. Управляет болидом опытный пилот, команда техников состоит из 4 мастеров.
555 дет. для сборки, мини-фигурки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы автогонки были максимально безопасными для участников соревнований, нужно следить за техническим состоянием болида. И здесь не обойтись без этапа подготовки! Соберите из деталей конструктора ТМ Sluban станцию технического обслуживания и проверьте автомобиль перед стартом! После сборки блочного конструктора у вас получится настоящее СТО для болидов! Конструктор Sluban из серии «Автогонки» позволит ребенку собственными руками спортивную машину, которая участвует в длительном гоночном заезде. Пришло время заехать на пит-стоп, где опытные техники очень быстро проведут все необходимые работы. Скоро машина снова вернется в гонку и победит в ней. Управляет болидом опытный пилот, команда техников состоит из 4 мастеров.
Конструктор "Автогонки.СТО" 555 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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