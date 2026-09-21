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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700835
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Описание товара Кукла Мальчик в грузинском костюме Весна 30 см пластмассовая
Мальчик в грузинском костюме станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Грузии. Грузинский костюм максимально приближен к национальному наряду Грузии. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит черкеска, нижняя рубаха черного цвета, черный пояс, штанишки, меховая шапка, сапожки из искусственной кожи. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в грузинском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями грузинского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Мальчик в грузинском костюме станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Грузии. Грузинский костюм максимально приближен к национальному наряду Грузии. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит черкеска, нижняя рубаха черного цвета, черный пояс, штанишки, меховая шапка, сапожки из искусственной кожи. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в грузинском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями грузинского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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