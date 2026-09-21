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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700827
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66 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества, тем самым постепенно развивая воображение. Вы заметите, как в процессе игры с конструктором у вашего ребёнка будет развиваться фантазия. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры. Обучают основам моделирования и конструирования. Тренируют интеллектуальные возможности: усидчивость, внимательность и целеустремлённость. Развивают воображение и творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. Конструктор Макси-Строительная фирма познакомит малыша с увлекательной профессией строителей, позволяя придумывать различные игровые сценарии. В набор входит 66 элементов конструктора.
66 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества, тем самым постепенно развивая воображение. Вы заметите, как в процессе игры с конструктором у вашего ребёнка будет развиваться фантазия. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры. Обучают основам моделирования и конструирования. Тренируют интеллектуальные возможности: усидчивость, внимательность и целеустремлённость. Развивают воображение и творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. Конструктор Макси-Строительная фирма познакомит малыша с увлекательной профессией строителей, позволяя придумывать различные игровые сценарии. В набор входит 66 элементов конструктора.
Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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