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Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке

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Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Полиция.Внедорожник-штурмовик&quot; 293 детали в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700822
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
293 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х5
Вес, г.
438

Описание товара Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке

Конструктор Sluban из серии «Полиция» позволит ребенку собственными руками собрать модель штурмового внедорожника. В комплекте представлены 2 полицейских спец назначения и 1 дерзкий преступник на квадроцикле. Представленный набор расширяет границы воображения и подарит невероятные эмоции Вашему ребенку в ходе игры. Пистолет злоумышленника стреляет пластиковой пулей при нажатии на специальную кнопку. Простое и надежное соединение деталей разных размеров и форм между собой обеспечат специальные крепления. Во время игры ребенок сможет задействовать свою фантазию и придумать интересные сценарии. В процессе сборки и игры с готовой моделью юный конструктор будет развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимательность и усидчивость.

Отзывы о товаре Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
293 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban из серии «Полиция» позволит ребенку собственными руками собрать модель штурмового внедорожника. В комплекте представлены 2 полицейских спец назначения и 1 дерзкий преступник на квадроцикле. Представленный набор расширяет границы воображения и подарит невероятные эмоции Вашему ребенку в ходе игры. Пистолет злоумышленника стреляет пластиковой пулей при нажатии на специальную кнопку. Простое и надежное соединение деталей разных размеров и форм между собой обеспечат специальные крепления. Во время игры ребенок сможет задействовать свою фантазию и придумать интересные сценарии. В процессе сборки и игры с готовой моделью юный конструктор будет развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимательность и усидчивость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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