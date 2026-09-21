Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
40 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х6
Вес, г.
380
Описание товара Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере)
Магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками - это отличный выбор для развития мелкой моторики, логического мышления и творческих способностей вашего ребенка. В комплекте также идут наклейки, которые помогут сделать игру еще более интересной и увлекательной. Конструктор состоит из до 15 деталей, что позволяет ребенку создавать различные конструкции и экспериментировать с формами. Магнитный принцип действия обеспечивает надежное соединение деталей, что делает игру безопасной и интересной. В комплекте с конструктором идут 7 магнитных шариков, которые можно использовать для создания различных игровых сценариев. Это позволяет развивать координацию движений и пространственное мышление ребенка. Наклейки, входящие в комплект, добавляют в игру элемент творчества и помогают сделать процесс более увлекательным. Они могут быть использованы для украшения созданных конструкций или для создания собственных уникальных изображений. Выбирая магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками, вы делаете отличный подарок для своего ребенка, который поможет ему развивать свои навыки и творческие способности.
40 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками - это отличный выбор для развития мелкой моторики, логического мышления и творческих способностей вашего ребенка. В комплекте также идут наклейки, которые помогут сделать игру еще более интересной и увлекательной. Конструктор состоит из до 15 деталей, что позволяет ребенку создавать различные конструкции и экспериментировать с формами. Магнитный принцип действия обеспечивает надежное соединение деталей, что делает игру безопасной и интересной. В комплекте с конструктором идут 7 магнитных шариков, которые можно использовать для создания различных игровых сценариев. Это позволяет развивать координацию движений и пространственное мышление ребенка. Наклейки, входящие в комплект, добавляют в игру элемент творчества и помогают сделать процесс более увлекательным. Они могут быть использованы для украшения созданных конструкций или для создания собственных уникальных изображений. Выбирая магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками, вы делаете отличный подарок для своего ребенка, который поможет ему развивать свои навыки и творческие способности.
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере)