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Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy купить с доставкой в Москве
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Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy

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Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 1
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 2
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 3
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 4
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 5
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 6
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 7
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 8
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 9
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 10
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 11
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 12
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 13
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 14
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 15
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 16
Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
31
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 1
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 2
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 3
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 4
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 5
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 6
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 7
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 8
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 9
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 10
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 11
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 12
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 13
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 14
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 15
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 16
  • Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700819
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
31
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х31
Вес, г.
280

Описание товара Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy

Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.

Отзывы о товаре Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
31
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (31см) с домашним животным мишкой и букетом в коробке шарнирная,с диадемой,сиреневое платье Dream Fairy - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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