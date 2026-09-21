Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
78 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке)
Конструктор представлен разноцветными пластиковыми деталями разной формы, из которых ребенок сможет сконструировать зоопарк. Машинкой можно играть, катать ее, сажая внутрь фигурку водителя через открытые окошки и придумывать интересные тематические сюжеты для игр, развивая воображение и фантазию. Фигурки водителя и смотрительницы зоопарка с подвижными ножками ручками, в которые можно вложить аксессуары, станут главными персонажами игры. Кроме того в комплекте много фигурок разных животных: тигр, медведица с медвежонком, олень и олененок, зайка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
78 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор представлен разноцветными пластиковыми деталями разной формы, из которых ребенок сможет сконструировать зоопарк. Машинкой можно играть, катать ее, сажая внутрь фигурку водителя через открытые окошки и придумывать интересные тематические сюжеты для игр, развивая воображение и фантазию. Фигурки водителя и смотрительницы зоопарка с подвижными ножками ручками, в которые можно вложить аксессуары, станут главными персонажами игры. Кроме того в комплекте много фигурок разных животных: тигр, медведица с медвежонком, олень и олененок, зайка.
Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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