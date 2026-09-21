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Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке) купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке)

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Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 1
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 2
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 3
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 4
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 5
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 6
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 7
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 8
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 9
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 10
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 11
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 1
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 2
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 3
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 4
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 5
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 6
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 7
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 8
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 9
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 10
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 11
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Зоопарк&quot; 78 деталей (в коробке) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700805
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
78 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке)

Конструктор представлен разноцветными пластиковыми деталями разной формы, из которых ребенок сможет сконструировать зоопарк. Машинкой можно играть, катать ее, сажая внутрь фигурку водителя через открытые окошки и придумывать интересные тематические сюжеты для игр, развивая воображение и фантазию. Фигурки водителя и смотрительницы зоопарка с подвижными ножками ручками, в которые можно вложить аксессуары, станут главными персонажами игры. Кроме того в комплекте много фигурок разных животных: тигр, медведица с медвежонком, олень и олененок, зайка.

Отзывы о товаре Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 78 деталей (в коробке)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
78 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор представлен разноцветными пластиковыми деталями разной формы, из которых ребенок сможет сконструировать зоопарк. Машинкой можно играть, катать ее, сажая внутрь фигурку водителя через открытые окошки и придумывать интересные тематические сюжеты для игр, развивая воображение и фантазию. Фигурки водителя и смотрительницы зоопарка с подвижными ножками ручками, в которые можно вложить аксессуары, станут главными персонажами игры. Кроме того в комплекте много фигурок разных животных: тигр, медведица с медвежонком, олень и олененок, зайка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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