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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Ми-ми-мишки
Минимальный возраст
3
Высота, см
18.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700799
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Описание товара Пупс Малыш Ми-ми-мишки 1 Весна кукла 18,5 см пластмассовая
Пупс с изображением персонажей любимого анимационного сериала «Ми-ми-мишки». Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. Особым преимуществом упаковки является сборная кроватка, которая собирается из картона упаковки. Инструкция по сборке на обороте упаковки. Рост 20 см. Кукла сделана из приятного на ощупь винила. Ручки, ножки, голова поворачиваются, можно купать. В комплект одежды входит: ползунки, кофта с наклейкой персонажей мультфильма и капюшоном. Одежда выполнена из х/б трикотажа. Мнение эксперта: Играя и заботясь о малыше, дети развивают семейные ценности и ответственность за свои действия. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Пупс с изображением персонажей любимого анимационного сериала «Ми-ми-мишки». Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. Особым преимуществом упаковки является сборная кроватка, которая собирается из картона упаковки. Инструкция по сборке на обороте упаковки. Рост 20 см. Кукла сделана из приятного на ощупь винила. Ручки, ножки, голова поворачиваются, можно купать. В комплект одежды входит: ползунки, кофта с наклейкой персонажей мультфильма и капюшоном. Одежда выполнена из х/б трикотажа. Мнение эксперта: Играя и заботясь о малыше, дети развивают семейные ценности и ответственность за свои действия. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Пупс Малыш Ми-ми-мишки 1 Весна кукла 18,5 см пластмассовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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