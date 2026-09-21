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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700795
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Описание товара Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая
Мальчик в костюме народов Севера станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями северного народа. Костюм народа Севера максимально приближен к национальному наряду северян. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит национальная шубка с капюшоном, пушистые варежки и валенки, черный пояс, светлые штанишки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в костюме народа Севера подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями северного народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Мальчик в костюме народов Севера станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями северного народа. Костюм народа Севера максимально приближен к национальному наряду северян. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит национальная шубка с капюшоном, пушистые варежки и валенки, черный пояс, светлые штанишки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в костюме народа Севера подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями северного народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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