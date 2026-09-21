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Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном купить с доставкой в Москве
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Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном

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Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 1
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 2
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 3
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 4
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 5
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 6
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 7
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 8
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 9
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 10
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 11
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 12
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 13
Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 1
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 2
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 3
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 4
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 5
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 6
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 7
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 8
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 9
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 10
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 11
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 12
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 13
  • Конструктор &quot;T-Rex&quot; 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700779
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
343 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х9
Вес, г.
680

Описание товара Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном

Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Тираннозавра из 343 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.

Отзывы о товаре Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
343 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Тираннозавра из 343 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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