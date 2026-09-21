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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700779
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Описание товара Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном
Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Тираннозавра из 343 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Тираннозавра из 343 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Конструктор "T-Rex" 343 детали на РУ в коробке подвижные элементы,управление пультом и смартфоном - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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