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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700773
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Описание товара Кукла 29 см 6 видов в ассортименте в блистере современный стиль
Маленьким любительницам кукол и игр с ними непременно понравится эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У куклы подвижные руки, ноги, голова. Одежда снимается. оригинальная кукла станет прекрасным подарком девочке. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная игрушка не оставит равнодушным ни одну девочку. Точная проработка деталей делает ее реалистичной. Игрушка выполнена из прочных и безопасных материалов, легка в уходе, можно мыть в воде. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Маленьким любительницам кукол и игр с ними непременно понравится эта нарядная красавица. Куклу можно переодевать и причесывать. У куклы подвижные руки, ноги, голова. Одежда снимается. оригинальная кукла станет прекрасным подарком девочке. С такой куклой девочка сможет устроить массу увлекательных игр. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка, куклы радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Эта замечательная игрушка не оставит равнодушным ни одну девочку. Точная проработка деталей делает ее реалистичной. Игрушка выполнена из прочных и безопасных материалов, легка в уходе, можно мыть в воде. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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