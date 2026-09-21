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Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке купить с доставкой в Москве
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Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке

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Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700769
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х11
Вес, кг.
8.32

Описание товара Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке

Кукла русая в розовом платье и белых лосинах - это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество и детализацию. Кукла выполнена в размере 29 см, что делает ее удобной для игры и переноски. Кукла одета в стильное розовое платье и белые лосины. Платье украшено изящными деталями, а лосины подчеркивают стройность ног куклы. Русая кукла имеет длинные волосы, что позволяет создавать разнообразные прически и экспериментировать с образами. Кукла поставляется в красивой коробке, что делает ее отличным подарком для любого ребенка. Коробка также может служить местом хранения куклы, защищая ее от пыли и повреждений.

Отзывы о товаре Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла русая в розовом платье и белых лосинах - это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество и детализацию. Кукла выполнена в размере 29 см, что делает ее удобной для игры и переноски. Кукла одета в стильное розовое платье и белые лосины. Платье украшено изящными деталями, а лосины подчеркивают стройность ног куклы. Русая кукла имеет длинные волосы, что позволяет создавать разнообразные прически и экспериментировать с образами. Кукла поставляется в красивой коробке, что делает ее отличным подарком для любого ребенка. Коробка также может служить местом хранения куклы, защищая ее от пыли и повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла(29см) русая в розовом платье и белых лосинах в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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