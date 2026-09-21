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Конструктор "Рыболовное судно" 592 детали в коробке CATHERINE купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Рыболовное судно" 592 детали в коробке CATHERINE

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Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 1
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 2
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 3
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 4
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 5
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 6
Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 1
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 2
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 3
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 4
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 5
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 6
  • Конструктор &quot;Рыболовное судно&quot; 592 детали в коробке CATHERINE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700764
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
592 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х34
Вес, г.
900

Описание товара Конструктор "Рыболовное судно" 592 детали в коробке CATHERINE

В собранном виде длина игрушки 27.4см. Конструктор Sluban позволит собрать подробную модель рыболовецкого судна. Будьте внимательны: вдруг на крючок попадётся опасная рыбкаx Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!

Отзывы о товаре Конструктор "Рыболовное судно" 592 детали в коробке CATHERINE




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
592 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
В собранном виде длина игрушки 27.4см. Конструктор Sluban позволит собрать подробную модель рыболовецкого судна. Будьте внимательны: вдруг на крючок попадётся опасная рыбкаx Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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