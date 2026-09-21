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Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый купить с доставкой в Москве
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Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый

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Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 1
Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 2
Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 3
Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 4
Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
14
  • Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 1
  • Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 2
  • Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 3
  • Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 4
  • Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700757
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
14
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х10
Вес, г.
500

Описание товара Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый

Эта малышка-кукла с лошадкой специально разработана для юных поклонниц пони. В набор входит пони с шелковистой гривой и хвостом, куколка в пышном платьице и пластмассовых туфлях, кукольная расчёска и фен. Все предметы изготовлены из качественной гипоаллергенной пластмассы. Маленькую модель можно переодевать, расчёсывать, заплетать и купать. Игры с набором развивают фантазию, мелкую моторику рук, чувство стиля и вкуса, прививает любовь к животным, учит заботе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
14
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Эта малышка-кукла с лошадкой специально разработана для юных поклонниц пони. В набор входит пони с шелковистой гривой и хвостом, куколка в пышном платьице и пластмассовых туфлях, кукольная расчёска и фен. Все предметы изготовлены из качественной гипоаллергенной пластмассы. Маленькую модель можно переодевать, расчёсывать, заплетать и купать. Игры с набором развивают фантазию, мелкую моторику рук, чувство стиля и вкуса, прививает любовь к животным, учит заботе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (14см) с лошадкой и аксессуарами (фен,расческа),3 вида в коробке; цвет пони:фиолетовый/розовый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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