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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57)

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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) - фото 1
Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) - фото 1
  • Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700696
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
темно-серый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.09х0.09
Вес, кг.
3.1

Описание товара Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57)

Фон Falcon Eyes BackDrop темно-серый – бумажный матовый однотонный фон, не имеющий фактуру. При съемке это позволяет создать непрерывный фон, не отвлекающий внимание от объекта. Размер фона - 1.35х10 м. Отлично подойдет для студийной или домашней фото- и видеосъемки.

Отзывы о товаре Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
темно-серый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Описание
Фон Falcon Eyes BackDrop темно-серый – бумажный матовый однотонный фон, не имеющий фактуру. При съемке это позволяет создать непрерывный фон, не отвлекающий внимание от объекта. Размер фона - 1.35х10 м. Отлично подойдет для студийной или домашней фото- и видеосъемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 темно-серый (57) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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