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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93) купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93)

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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700694
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
белый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.09х0.09
Вес, кг.
2.7

Описание товара Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93)

Фон Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 бумажный фон размером 1.35х10 метров, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.

Отзывы о товаре Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
белый
Ширина, см
135
Страна производитель
Китай
Описание
Фон Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 бумажный фон размером 1.35х10 метров, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 1.35x10 белый (93) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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