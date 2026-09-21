Стойка KUPO CT-40MB MASTER C-STAND TURTLE BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700672
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.36х0.08
Вес, кг.
8.5
Описание товара Стойка KUPO CT-40MB MASTER C-STAND TURTLE BASE
Стойка KUPO CT-40MB MASTER C-STAND TURTLE BASE с черным покрытием, основанием черепаха и уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Черепаха означает специальный тип конструкции основания стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Страна производитель
Китай
Стойка KUPO CT-40MB MASTER C-STAND TURTLE BASE с черным покрытием, основанием черепаха и уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Черепаха означает специальный тип конструкции основания стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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