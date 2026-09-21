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Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах купить с доставкой в Москве
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Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах

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Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 1
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 2
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 3
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 4
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 5
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 6
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 7
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 8
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 9
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 10
Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 1
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 2
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 3
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 4
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 5
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 6
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 7
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 8
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 9
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 10
  • Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700646
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.31х0.13
Вес, кг.
11

Описание товара Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах

GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP – стальная двухсекционная стойка с редукторной колонной, способная легко поднимать и опускать грузы весом до 15 кг. Titan PRO 238WU может использоваться для кино-, фото- и видеосъемок в студии или на выезде.

Отзывы о товаре Стойка GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP на колесах




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean Titan PRO 238WU WIND-UP – стальная двухсекционная стойка с редукторной колонной, способная легко поднимать и опускать грузы весом до 15 кг. Titan PRO 238WU может использоваться для кино-, фото- и видеосъемок в студии или на выезде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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