Стойка GreenBean Titan PRO 225WU WIND-UP на колесах
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.31х0.13
Вес, кг.
13
Описание товара Стойка GreenBean Titan PRO 225WU WIND-UP на колесах
GreenBean Titan PRO 225WU WIND-UP – стальная двухсекционная стойка с редукторной колонной, способная легко поднимать и опускать грузы весом до 20 кг. Titan PRO 225WU может использоваться для кино-, фото- и видеосъемок в студии или на выезде.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
145
Страна производитель
Китай
GreenBean Titan PRO 225WU WIND-UP – стальная двухсекционная стойка с редукторной колонной, способная легко поднимать и опускать грузы весом до 20 кг. Titan PRO 225WU может использоваться для кино-, фото- и видеосъемок в студии или на выезде.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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