Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2341 23Вт (ультразвуковой) белый/бирюзовый
Создать в доме максимально комфортный микроклимат, защищая воздух от пересушивания под воздействием кондиционера или отопительных приборов, поможет ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341, работающий от сети. Интенсивность испарения воды из резервуара емкостью 2.5 л можно корректировать вручную, с помощью специального регулятора, установленного на корпусе прибора. Для особого удобства в использовании прибор оснащен индикатором включения. Следует помнить, что устройство способно обеспечить должный уровень увлажнения воздуха в помещении площадью до 20 м2. Потребляемая мощность прибора — 23 Вт. Купите ультразвуковой увлажнитель VITEK VT-2341 и наслаждайтесь действительно чистым воздухом в доме или офисе!
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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