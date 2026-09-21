Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х57х15
Вес, кг.
5.39
Описание товара Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный
Максимальная производительность напольного вентилятора Coolfort CF-2030 - 6,6 куб. м/час. Он оснащен винтом диаметром 30 см с семью лопастями из пластика и защитной сеткой. Потребляемая мощность - 50 Вт. Длина шнура - 1,8 м. Тип управления - электронный, с сенсорной панелью, дополненной подсветкой. Доступны три уровня скорости и таймер выключения, который настраивается на срок до трех часов. В комплекте идет пульт ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Максимальная производительность напольного вентилятора Coolfort CF-2030 - 6,6 куб. м/час. Он оснащен винтом диаметром 30 см с семью лопастями из пластика и защитной сеткой. Потребляемая мощность - 50 Вт. Длина шнура - 1,8 м. Тип управления - электронный, с сенсорной панелью, дополненной подсветкой. Доступны три уровня скорости и таймер выключения, который настраивается на срок до трех часов. В комплекте идет пульт ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - стоимость товара 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный