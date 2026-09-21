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Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый купить с доставкой в Москве
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Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый

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Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 1
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 2
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 3
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 4
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 5
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 6
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 7
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 8
Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 1
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 2
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 3
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 4
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 5
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 6
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 7
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 8
  • Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700513
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Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Фильтры
HEPA, предварительной очистки
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.26х0.26
Вес, кг.
8.9

Описание товара Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый

Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Воздухоочиститель-рециркулятор Beko EBA 6000 W 36Вт белый




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Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Фильтры
HEPA, предварительной очистки
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка направления увлажнения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
36
Страна производитель
Китай
Описание
Современный функциональный прибор, позволяющий добиться максимального комфортав доме или офисе. Отвечает всем современным требованиям, имеет стильный дизайн, выполнен из качетвенных материалов.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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