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Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние, 700502

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Уценка
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 240 руб.  3 600 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние
3 240 руб. -10%
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние

Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: 2 пластинки, постер
Спецификация:

  • Бренд: Warner Music
  • Тип товара: Виниловая пластинка
  • Barcode: [0093624738619]
  • Исполнитель: Red Hot Chili Peppers
  • Альбом (сингл): CALIFORNICATION
  • Тип издания: 12 дюймов винил
Причина уценки: вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец

Отзывы о товаре Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: 2 пластинки, постер
Спецификация:
  • Бренд: Warner Music
  • Тип товара: Виниловая пластинка
  • Barcode: [0093624738619]
  • Исполнитель: Red Hot Chili Peppers
  • Альбом (сингл): CALIFORNICATION
  • Тип издания: 12 дюймов винил
Причина уценки: вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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