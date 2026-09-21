Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, обладающее впечатляющими характеристиками, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 512 Гб встроенной памяти и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет предоставляет достаточно пространства для хранения ваших файлов и обеспечивает плавную многозадачность. С большим 12,4-дюймовым экраном вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, а его алюминиевый корпус не только придает устройству современный и стильный вид, но и гарантирует надежную защиту. Аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечит продолжительное время работы без частой подзарядки, а благодаря USB Type-C зарядка станет быстрой и удобной. Работая на базе операционной системы Android, планшет обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций. Фронтальная камера 12 МП позволит вам создать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. С частотой процессора 3,4 ГГц устройство обладает высокой производительностью, что делает его отличным выбором для требовательных пользователей. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС гарантирует точное и надежное позиционирование. Планшет защищен по классу IP68, что свидетельствует о его стойкости к пыли и влаге, делая его надежным спутником даже в экстремальных условиях. Серый цвет устройства подчеркивает его элегантность и современный стиль. Это устройство станет надежным партнером в вашем повседневном использовании, сочетая в себе производительность, стиль и передовые технологии.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
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