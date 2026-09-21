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Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black

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Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 1
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 2
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 3
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 4
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 5
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 6
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 7
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 8
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 9
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 10
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 11
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 12
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 13
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 14
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 15
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 16
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 17
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 18
Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 1
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 2
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 3
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 4
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 5
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 6
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 7
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 8
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 9
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 10
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 11
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 12
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 13
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 14
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 15
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 16
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 17
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 18
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 13&quot; (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
192 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700453
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
MVXR3HN/A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, г.
899

Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black

Apple iPad Pro сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления. И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец. Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
MVXR3HN/A
Страна производитель
Китай
Описание
Apple iPad Pro сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления. И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец. Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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