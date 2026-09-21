Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2024 13" (M4) 256Gb Cellular (MVXR3HN/A) Space Black
Apple iPad Pro сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления. И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец. Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.
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