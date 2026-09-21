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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad mini 2024
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.3
Разрешение экрана
2266x1488
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A17 Pro
Количество ядер процессора
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700445
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iPad mini 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.3
Разрешение экрана
2266x1488
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A17 Pro
Частота процессора, МГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5078
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
134.8x6.3x195.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х1
Вес, г.
293
Описание товара Планшет Apple iPad mini 2024 128Gb Wi-Fi (MXN73LL/A) Blue
В iPad mini есть все, за что можно любить в iPad, в восхитительно легком, компактном дизайне. Он имеет на 100% переработанный алюминиевый корпус и потрясающий полноразмерный дизайн, и он поместится куда угодно.
Дисплей Liquid Retina с диагональю 8,3 дюйма имеет технологию True Tone, широкий цветовой охват P3 и сверхнизкую отражающую способность, что делает текст четким, а цвета яркими, где бы вы ни находились.
Быстрый чип A17 Pro делает iPad mini портативным зверем. Он обеспечивает Apple Intelligence и большой рост производительности. 16-ядерный Neural Engine работает в 2 раза быстрее, чем предыдущее поколение. 5-ядерный графический процессор предлагает расширенные функции, такие как аппаратно ускоренная трассировка лучей для графически интенсивных игр. Можно работать, играть и творить из любого места, работая в течение всего дня без заряда батареи.
iPad mini 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.3
Разрешение экрана
2266x1488
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A17 Pro
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5078
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
134.8x6.3x195.4
Страна производитель
Китай
Описание
В iPad mini есть все, за что можно любить в iPad, в восхитительно легком, компактном дизайне. Он имеет на 100% переработанный алюминиевый корпус и потрясающий полноразмерный дизайн, и он поместится куда угодно.
Дисплей Liquid Retina с диагональю 8,3 дюйма имеет технологию True Tone, широкий цветовой охват P3 и сверхнизкую отражающую способность, что делает текст четким, а цвета яркими, где бы вы ни находились.
Быстрый чип A17 Pro делает iPad mini портативным зверем. Он обеспечивает Apple Intelligence и большой рост производительности. 16-ядерный Neural Engine работает в 2 раза быстрее, чем предыдущее поколение. 5-ядерный графический процессор предлагает расширенные функции, такие как аппаратно ускоренная трассировка лучей для графически интенсивных игр. Можно работать, играть и творить из любого места, работая в течение всего дня без заряда батареи.
Планшет Apple iPad mini 2024 128Gb Wi-Fi (MXN73LL/A) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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