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Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple

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Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 1
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 2
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 3
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 4
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 5
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 6
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 7
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 8
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 9
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 10
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 11
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 12
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 13
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 14
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 15
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 16
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 17
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 18
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 19
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 20
Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
12
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 1
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 2
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  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 8
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 9
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 10
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 11
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 12
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 13
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 14
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 15
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 16
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 17
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 18
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 19
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 20
  • Планшет Apple iPad Air 2024 11&quot; 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700436
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12
Габариты (ВxГxШ), мм
247.6x6.1x178.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х1
Вес, г.
462

Описание товара Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple

Обновленный iPad Air. Великолепный дисплей Liquid Retina. Супермощный благодаря чипу Apple M2. Целый день работы без подзарядки. Фронтальная камера в ландшафтном режиме. Доступен в четырёх великолепных цветах. Экран 11-дюймов с великолепным дисплеем Liquid Retina

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12
Габариты (ВxГxШ), мм
247.6x6.1x178.5
Страна производитель
Китай
Описание
Обновленный iPad Air. Великолепный дисплей Liquid Retina. Супермощный благодаря чипу Apple M2. Целый день работы без подзарядки. Фронтальная камера в ландшафтном режиме. Доступен в четырёх великолепных цветах. Экран 11-дюймов с великолепным дисплеем Liquid Retina
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWF3HN/A) Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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