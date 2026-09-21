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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 13
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2732x2048
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M2
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700426
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iPad Air 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2732x2048
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M2
Частота процессора, МГц
2.99
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
280.6x6.1x214.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.6
Описание товара Планшет Apple iPad Air 2024 13" 128Gb Wi-Fi (MV273HN/A) Space Gray
Планшет Apple iPad Air (6th Gen) оснащен великолепным дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, который воплощает в жизнь все, что вы любите делать.
Невероятно быстрый процессор Apple M2 обеспечивает непревзойденную производительность. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец, Усовершенствованные передняя и задняя камеры позволяют легко делать фотографии или снимать видео 4К, совершать видеозвонки или сканировать документы.
iPad Air 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2732x2048
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M2
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.99
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
280.6x6.1x214.9
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple iPad Air (6th Gen) оснащен великолепным дисплеем Liquid Retina с высоким разрешением, который воплощает в жизнь все, что вы любите делать.
Невероятно быстрый процессор Apple M2 обеспечивает непревзойденную производительность. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец, Усовершенствованные передняя и задняя камеры позволяют легко делать фотографии или снимать видео 4К, совершать видеозвонки или сканировать документы.
Планшет Apple iPad Air 2024 13" 128Gb Wi-Fi (MV273HN/A) Space Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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