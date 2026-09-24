Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%760 руб. 1 646 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
27х22х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20
Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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