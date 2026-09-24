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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 купить с доставкой в Москве
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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20

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Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 1
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 2
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 3
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 4
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 5
Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 1
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 2
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 3
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 4
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 5
  • Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
760 руб.  1 646 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700424
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
27х22х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20

Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.

Отзывы о товаре Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
2
Комплектация
бумага 2шт., упаковка
Материал
бумага
Материал мопа
нет
Телескопическая ручка
нет
Тип насадки
нет
Цвет
белый
Описание
Бумага протирочная 20х25 Зубр Профессионал 12822-20 - Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных загрязнений и лишней влаги. Высокая впитывающая способность. Идеально удаляет масло, жир, грязь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага протирочная ЗУБР 20х25 см, 2-х слойная, 400 листов, 2 рулона, 12822-20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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