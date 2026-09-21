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Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) купить с доставкой в Москве
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Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт)

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Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 1
Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 2
Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 3
Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 4
Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 1
  • Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 2
  • Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 3
  • Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 4
  • Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700376
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
65х16х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт)

Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт)



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Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт)




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер аккумуляторный бесщеточный ZITREK GreenCut 20V (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7960 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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